LIVE Italia-Brasile 2-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | azzurri in vantaggio con un bel sesto inning!

Alle 20:51, l’Italia ha cambiato lanciatore e ora è Gordon Graceffo sul monte, pronto a sfidare Ramirez. La partita tra Italia e Brasile nella World Baseball Classic 2026 è attualmente in corso, con gli azzurri in vantaggio 2-0 dopo un sesto inning intenso. Segui gli aggiornamenti in diretta per scoprire come si svilupperanno le prossime battute.

20:53 Fastball alta di Graceffo che inganna Ramirez, primo K dell'inning. E adesso c'è Reginatto. 20:51 Cambia il lanciatore dell'Italia, che ora è Gordon Graceffo, subito opposto a un osso duro quale Ramirez. 20:49 ITALIA 2-0 BRASILE: SECONDO PUNTO AZZURRO ANCHE SE FINISCE L'INNING! Palla diabolica di Caglianone che passa oltre le basi e consente a Canzone di correre verso il secondo punto, poi ci prova pure Dezenzo, ma viene eliminato prima di finire il giro del diamante. Ma è comunque un inning di grande soddisfazione questo, e anche di quei punti che era davvero il caso di mettere. 20:47 Gira a vuoto la mazza di Teel, due out per l'Italia e ritroviamo alla battuta Jac Caglianone.