LIVE Italia-Brasile 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | primo inning senza punti azzurri più vicini a realizzare

Alle 19:27, durante il primo inning della partita tra Italia e Brasile nella World Baseball Classic 2026, il punteggio è fermo sullo 0-0. L’Italia si avvicina alla prima segnatura, mentre il pitcher italiano ha già messo a segno quattro strikeout, incluso quello su Mascai. Aldegheri sta dominando i battitori brasiliani senza concedere punti o basi.

19:32 Caglianone eliminato molto rapidamente, presa sicura di Koragi. Italia-Brasile 0-0 anche dopo il secondo inning. 19:31 Rimbalzante a destra di Teel, eliminato al primo giro di mazza. Due out. Italia ora con Jac Caglianone. 19:29 Si riparte con Sawayama che deve fare i conti con Zach Dezenzo, uno che a Houston si può ben dire sia conosciuto. 19:27 E siamo a quattro! Strikeout anche su Mascai, Aldegheri non sta facendo capire nulla ai battitori brasiliani. Tra poco la parte bassa di questo secondo inning. 19:25 Batte altissimo Rojo, Caglianone può molto facilmente agguantare la palla. 2 out, arriva Victor Mascai. 19:24 Terzo strikeout di giornata per un finora implacabile Samuel Aldegheri, ora atteso da Lucas Rojo.