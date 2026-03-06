LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | scatta la FP2 le Ferrari a caccia di conferme

Alle 6.03 si è aperta la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia 2026. Le Ferrari stanno cercando di confermare le proprie prestazioni, mentre in Aston Martin la vettura di Alonso è stata completamente smontata, mettendo a rischio la sua partecipazione alle prove pomeridiane. La sessione è in corso e gli sviluppi sono ancora da seguire.

06.03 In casa Aston Martin vettura del tutto smontata per Alonso che rischia di non poter girare nemmeno nel pomeriggio. 06.02 Entra in scena anche Antonelli con le hard, come Piastri e Leclerc. 06.01 Si parte subito forte anche in questa FP2 con Norris e Hamilton subito in azione con le hard, quindi Hulkenberg, Colapinto e Gasly. 05.57 Pochi istanti e si incomincia. A Melbourne ancora sole pieno con 32° sull'asfalto e 22° per l'atmosfera. 05.54 Buone risposte anche dalle Red Bull con Max Verstappen e Isack Hadjar nelle prime posizioni, mentre le Mercedes sembrano ancora nascondersi. Problemi invece per McLaren con Lando Norris ko con il cambio e soprattutto Aston Martin che quasi non riesce a mettere le macchine in pista.