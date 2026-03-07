LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | inizio in ritardo e turno a singhiozzo Hamilton in vetta

La sessione di prove libere del GP d'Australia 2026 di Formula 1 è iniziata con un ritardo e un turno caratterizzato da interruzioni. La pit-lane è stata riaperta ufficialmente, e si verifica se la sessione potrà proseguire in modo più regolare. Hamilton si trova in testa alla classifica dei tempi. La diretta è in corso.

03.12 Si riapre ufficialmente la pit-lane, vedremo se ora la sessione potrà svilupparsi in maniera regolare. 03.07 Per il momento sessione davvero tribolata tra inizio ritardato di 20 minuti e subito bandiera rossa. 4 giri per Leclerc, nessun su tempi da giro lanciato, mentre al comando troviamo Hamilton in 1:20.572. 03.05 Ovviamente la posizione della vettura di Sainz non permetteva un normale ingresso ai box. 03.03 Kimi Antonelli si mette subito a spingere, fa segnare il record in ogni settore ma arriva la BANDIERA ROSSA 03.02 La Williams dello spagnolo si è spenta esattamente all'inizio della corsia per entrare ai box. Bandiere gialle ma sessione che procede in regime di Virtual Safety Car.