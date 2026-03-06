LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | subito Leclerc e Hamilton protagonisti difficoltà per McLaren

Durante la gara del GP Australia 2026, Leclerc e Hamilton sono stati i primi a partire all'attacco, mentre la McLaren ha incontrato alcune difficoltà. Al momento, Ferrari e Red Bull occupano le prime posizioni, mentre Mercedes e McLaren si trovano più indietro, tentando di recuperare terreno. Tutti i piloti principali sono ora ai box per le soste, aggiornando la classifica in tempo reale.

03.03 Tutti i piloti stanno iniziando a fare la conoscenza con il famigerato recupero dell'energia che sarà il vero ago della bilancia in questa stagione. 03.02 Si lancia Russell con le soft. Migliora in ogni settore e chiude in 1:22.117 a 890 millesimi da Leclerc. Inizio non scoppiettante della Mercedes che, a detta di molti, sarebbe la vettura nettamente migliore del gruppo. 03.01 Russell è il primo pilota a montare le gomme soft. A Melbourne ora le temperature parlano di 21° per l'atmosfera e 35° per l'asfalto. 02.59 Tutti i primi della classe tornano ai box. Per il momento Ferrari e Red Bull sono davanti con Mercedes e McLaren a rincorrere per ora.