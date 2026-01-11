Benvenuti alla diretta della staffetta maschile di Oberhof 2026. Seguiremo in tempo reale le fasi della gara tra le principali nazionali, con particolare attenzione a Francia e Norvegia, mentre gli azzurri si presentano come outsider. Restate con noi per aggiornamenti puntuali sull’andamento della competizione, in un evento che rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione di biathlon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile di Oberhof (GER), tradizionalmente, la più bella della stagione. L’Italia (Braunhofer, Bionaz, Hofer, Giacomel ) non vuole smettere in alcun modo di vivere il sogno cui è dentro ormai da un mese e mezzo! La storia dice che gli azzurri si esaltino in quella che per molti è la località simbolo del mese di gennaio, si pensi alla medaglia mondiale conquistata a squadre, piuttosto che a quanto fanno in passato da Lukas Hofer e Dominik Windisch. Dalla giornata di ieri tuttavia la storia dello sport italiano non è più la stessa, perché quanto fatto da Tommaso Giacomel difficilmente potrà essere eguagliato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Francia-Norvegia, azzurri outsider

Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: Francia davanti, Germania e Norvegia dietro

Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: Francia davanti, Germania e Norvegia dietro. Italia per la top6

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: STORIA!! Giacomel completa la doppietta e si guadagna il pettorale giallo; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer; LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: vince la Francia, Italia staccata; Oberhof | Staffetta femminile in Diretta Streaming | IT.

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Francia-Norvegia, azzurri outsider - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile di Oberhof (GER), ... oasport.it