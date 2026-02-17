Durante la staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi, Perrot ha aumentato il suo vantaggio su Christiansen, portandolo a 15 secondi a un chilometro dal traguardo. La gara tra Svezia, Francia e Norvegia si accende nella terza frazione, mentre l’Italia fatica a mantenersi in corsa. I pettorali di partenza e i frazionisti sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA ED I FRAZIONISTI 15.40: Cresce i vantaggio di Perrot su Christiansen, sono 15? a un km dallì’ultimo poligono. Il francese vuole tenersi un piccolo gruzzoletto di secondi di vantaggio in vista degli ultimi 5 colpi 15.39: Al km 25.6 Francia davanti, a 10? Norvegia, a 22? Svezia 15,37: Perrot non sbaglia e se ne va e Christiansen con un errore si mette all’inseguimento a 9?. Samuelsson sbaglia due volte e la Svezia è terza a 20?. La Germania è a 1’20” 15.36: Settimo poligono 11.34: Samuelsson in testa, alle sue spalle Christiansen e Perrot a poche centinaia di metri dal poligono 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: battaglia Svezia-Francia-Norvegia nella terza frazione! Italia lontana

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: faccia a faccia Francia-Norvegia! Italia lontanaLa staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi ha visto la Francia allungare il vantaggio sul campo, con i francesi che mantengono una leadership stabile e aumentano il margine rispetto a Svezia e Norvegia, ora distanti circa 9 secondi al km 19,5.

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Jacquelin scatenato, la Norvegia insegue, Italia lontana a metà garaIl biathlon maschile alle Olimpiadi si accende con la staffetta in diretta, dopo che Jacquelin ha preso il comando e ha fatto segnare un ottimo frazionista.

La FRANCIA trionfa in staffetta e spezza il DOMINIO della Norvegia | HIGHLIGHTS

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.