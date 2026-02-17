LIVE Biathlon Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | battaglia Svezia-Francia-Norvegia nella terza frazione! Italia lontana
Durante la staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi, Perrot ha aumentato il suo vantaggio su Christiansen, portandolo a 15 secondi a un chilometro dal traguardo. La gara tra Svezia, Francia e Norvegia si accende nella terza frazione, mentre l’Italia fatica a mantenersi in corsa. I pettorali di partenza e i frazionisti sono disponibili cliccando sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA ED I FRAZIONISTI 15.40: Cresce i vantaggio di Perrot su Christiansen, sono 15? a un km dallì’ultimo poligono. Il francese vuole tenersi un piccolo gruzzoletto di secondi di vantaggio in vista degli ultimi 5 colpi 15.39: Al km 25.6 Francia davanti, a 10? Norvegia, a 22? Svezia 15,37: Perrot non sbaglia e se ne va e Christiansen con un errore si mette all’inseguimento a 9?. Samuelsson sbaglia due volte e la Svezia è terza a 20?. La Germania è a 1’20” 15.36: Settimo poligono 11.34: Samuelsson in testa, alle sue spalle Christiansen e Perrot a poche centinaia di metri dal poligono 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: faccia a faccia Francia-Norvegia! Italia lontanaLa staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi ha visto la Francia allungare il vantaggio sul campo, con i francesi che mantengono una leadership stabile e aumentano il margine rispetto a Svezia e Norvegia, ora distanti circa 9 secondi al km 19,5.
LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Jacquelin scatenato, la Norvegia insegue, Italia lontana a metà garaIl biathlon maschile alle Olimpiadi si accende con la staffetta in diretta, dopo che Jacquelin ha preso il comando e ha fatto segnare un ottimo frazionista.
La FRANCIA trionfa in staffetta e spezza il DOMINIO della Norvegia | HIGHLIGHTS
Argomenti discussi: RECAP! Italia d'argento nella staffetta mista, ottima partenza azzurra; LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia argento dietro la favorita Francia; LIVE Biathlon, Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA: Botn rovina la festa a Perrot!; Individuale maschile, Hofer e Giacomel lontano dal podio: rivivi il LIVE.
LIVE Staffetta maschile 4X7,5 km di biathlon: Francia 1ª, poi Finlandia e Svezia. Italia 18ªLa staffetta 4x7,5 km maschile di biathlon è la Südtirol Arena di Anterselva, situata a 1600 metri di quota. Impianto celebre per il suo poligono di tiro, spesso imprevedibile per le raffiche di vento ... gazzetta.it
LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Francia favorita, azzurri in agguatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA ED I FRAZIONISTI 14.37. Un errore per Braunhofer che copre con la ricarica e riparte ... oasport.it
Germania, Regno Unito, Francia, Svezia e Paesi Bassi hanno accusato la Russia di avere avvelenato Navalny con una tossina letale. Quindici paesi, in occasione del secondo anniversario della morte del dissidente russo, hanno sottoscritto una dichiarazione x.com
L'iniziativa ha portato in città diciassette professionisti della scuola, 15 docenti e due dirigenti scolastici, provenienti da Svezia, Francia, Belgio e Grecia facebook