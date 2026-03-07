In diretta da Kontiolahti, si svolge il mass start femminile di biathlon con la vittoria di Simon e Vittozzi tra le prime dieci. Durante la competizione, Trabucchi si distingue con una prestazione sorprendente. La staffetta maschile segue alle 15, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito dedicato. La gara coinvolge atleti di diverse nazionalità e si tiene in vista delle Olimpiadi del 2026.

14.20 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, ma ci ritroverete per seguire la staffetta maschile dalle 15.40. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.19 Bravissima Julia Simon con un ottimo rendimento al poligono, associato alla velocità di rilascio colpi, si è imposta con 5"6 e 8"9 di margine sulle svedesi Elvira Oeberg e Anna Magnusson. Peccato per Lisa Vittozzi, che ha pagato i tre errori al poligono, senza i quali avrebbe potuto competere per il podio. Sorprendente Martina Trabucchi, undicesima (miglior risultato della carriera) con un solo errore al poligono, come Hannah Auchentaller 14ma con un solo errore. 14.15 Julia Simon, dunque, conclude davanti a tutti con 5"6 di margine su Elvira Oeberg e 8"9 su Magnusson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: vince Simon, Vittozzi in top-10. Sorprendente Trabucchi

Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Simon si avvia alla vittoria, Trabucchi e Vittozzi in top-10

LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi a caccia di un podioBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile, gara valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti...

Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi

Una selezione di notizie su Sorprendente Trabucchi.

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi a caccia di un podio.

LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi a caccia di un podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.40 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

Samuela Comola ancora sul podio a Lake Placid, Auchentaller e Trabucchi qualificate per la Mass Start di KontiolahtiArrivano altre buone notizie per l'Italbiathlon dall'Ibu Cup, con la valdostana ancora protagonista sulle nevi americane nella Mass Start vinta dall'austriaca ... neveitalia.it