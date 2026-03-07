LIVE Biathlon Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Simon si avvia alla vittoria Trabucchi e Vittozzi in top-10

In diretta da Kontiolahti, si sta disputando la competizione di biathlon con la mass start femminile. Simon sta conducendo la corsa e si sta avviando verso la vittoria, mentre Trabucchi e Vittozzi sono tra le prime dieci posizioni. Contestualmente, alle 15, si svolge anche la staffetta maschile. Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili in tempo reale.

14.20 E' tutto per questa DIRETTA LIVE, ma ci ritroverete per seguire la staffetta maschile dalle 15.40. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.19 Bravissima Julia Simon con un ottimo rendimento al poligono, associato alla velocità di rilascio colpi, si è imposta con 5"6 e 8"9 di margine sulle svedesi Elvira Oeberg e Anna Magnusson. Peccato per Lisa Vittozzi, che ha pagato i tre errori al poligono, senza i quali avrebbe potuto competere per il podio. Sorprendente Martina Trabucchi, undicesima (miglior risultato della carriera) con un solo errore al poligono, come Hannah Auchentaller 14ma con un solo errore. 14.15 Julia Simon, dunque, conclude davanti a tutti con 5"6 di margine su Elvira Oeberg e 8"9 su Magnusson.