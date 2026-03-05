LIVE Biathlon Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi è l’ultima dei Mohicani

Questa sera si svolge a Kontiolahti in Finlandia la gara individuale femminile di biathlon sui 15 km, valida per la coppa del mondo 2025-2026. La competizione vede in pista diverse atlete che si sfidano tra tiri e passaggi sul campo. Tra le partecipanti, Lisa Vittozzi si presenta come ultima a partire. Segui la diretta per tutti gli aggiornamenti sulla gara.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia. Il circuito maggiore del biathlon mondiale torna protagonista dopo la pausa olimpica e lo fa da Kontiolahti, in Finlandia, sede della prima delle tre tappe che concluderanno la stagione. Il calendario finale prevede infatti gli appuntamenti di Kontiolahti, Otepää e Oslo-Holmenkollen, dove verrà assegnata la sfera di cristallo della Coppa del Mondo. L’apertura del programma è fissata per giovedì alle 17.05 con l’Individuale femminile, gara tradizionalmente molto selettiva che richiede grande precisione al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Oeberg e Jeanmonnot13:10 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Ruhpolding.

Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi

A che ora il biathlon oggi: startlist individuale femminile Kontiolahti, tv, streamingOggi, giovedì 5 marzo, inizia la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Kontiolahti ... oasport.it

Biathlon – Lisa Vittozzi: “Non ho avuto il tempo di realizzare quanto successo. Prima lasciatemelo fare, poi parleremo di futuro. Ma l’idea è di andare avanti” - facebook.com facebook

ACCOGLIENZA DA REGINA… … per una super campionessa olimpica! Lisa Vittozzi sbarca in Finlandia e scattano le sorprese! Così la tappa di Coppa del Mondo di biathlon, al via giovedì, inizia con una carica in più! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com