LIVE Biathlon Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | l’Italia riparte da Lisa Vittozzi

Stasera si svolge l’individuale femminile di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si disputa sulla distanza di 15 km e vede in gara atlete di varie nazionalità. Tra queste, l’Italia si affida a Lisa Vittozzi, che si presenta con l’obiettivo di ottenere un buon risultato. La competizione è seguita in diretta streaming.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia. Il circuito maggiore del biathlon mondiale torna protagonista dopo la pausa olimpica e lo fa da Kontiolahti, in Finlandia, sede della prima delle tre tappe che concluderanno la stagione. Il calendario finale prevede infatti gli appuntamenti di Kontiolahti, Otepää e Oslo-Holmenkollen, dove verrà assegnata la sfera di cristallo della Coppa del Mondo. L’apertura del programma è fissata per giovedì alle 17.05 con l’Individuale femminile, gara tradizionalmente molto selettiva che richiede grande precisione al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi

