live catanzaro avellino le formazioni ufficiali

Alle porte un incontro di grande rilevanza tra Catanzaro e Avellino, due squadre in cerca di conferme e punti importanti. La sfida, in programma al Ceravolo, rappresenta un banco di prova fondamentale per entrambe le compagini in un momento cruciale della stagione. Ecco le formazioni ufficiali e le principali novità della gara.

Tempo di lettura: 2 minuti Sfida di spessore al Ceravolo, dove l' Avellino è chiamato a un test di maturità contro un Catanzaro ambizioso e strutturato. I biancoverdi arrivano alla trasferta calabrese con fiducia e consapevolezza, frutto di un percorso in crescita che ora chiede conferme lontano dal Partenio-Lombardi. La gara si annuncia intensa, tattica e combattuta, con margini di errore ridotti al minimo. Serviranno attenzione costante, gestione dei momenti e capacità di leggere le fasi della partita per uscire indenni da un campo che, per storia e atmosfera, non concede sconti. LE SCELTE. All'annuncio delle formazioni, Raffaele Biancolino conferma il 3-4-1-2, puntando su equilibrio e solidità.

Live - Catanzaro-Avellino (ore 17.15): formazioni ufficiali, lupi col 3-4-1-2, sorpresa a centrocampo - Biancolino tira via Palmiero dal centrocampo e conferma Palumbo dietro il tandem d'attacco Biasci-