lite tra fidanzati attivato il codice rosa

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo ad Arezzo, una lite tra due giovani fidanzati ha portato all’intervento della polizia. Dopo aver risposto a una segnalazione di testimoni, gli agenti hanno denunciato il ragazzo per maltrattamenti. La situazione è stata gestita con l’attivazione del codice rosa, un protocollo che tutela le vittime di violenza.

Arezzo, 7 marzo 2026 – La notte scorsa ad Arezzo una lite tra due fidanzati è finita con una denuncia per maltrattamenti nei confronti del giovane da parte della polizia, intervenuta dopo la segnalazione di alcuni testimoni che avevano assistito a un acceso diverbio tra i due. Secondo quanto riferito, la ragazza sarebbe stata inseguita dal fidanzato e tra i due sarebbe scoppiata una discussione molto animata. Sul posto è arrivata una volante della polizia. Per la giovane è stato attivato il codice rosa, il percorso sanitario e di tutela previsto per le vittime di violenza. Il ragazzo, di origine italiana, è stato denunciato al termine degli accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

