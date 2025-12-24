Passante assiste a una violenta lite tra fidanzati e invia segnalazione a YouPol l’intervento della polizia evita il peggio

Milano, 24 dicembre 2025 – Ha assistito alla lite in strada tra due fidanzati, a Milano, e non si è girato dall’altra parte: il passante ha scattato una foto dell'uomo che prendeva a schiaffi la donna, inviandola alla polizia attraverso l'App YouPol. Gli agenti sono subito intervenuti scongiurando il peggio. Nei confronti del fidanzato violento il Questore ha emesso un Ammonimento per violenza domestica. Il provvedimento garantisce alla vittima una tutela rapida e tempestiva e offre percorsi di recupero per il maltrattante, assicurando l'anonimato a chi effettua la segnalazione tramite la App o il 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

