L’Italia bussa a Casteldebole ’Toc toc’ | Gattuso chiama Orsolini La fiducia azzurra può dare la svolta

Da sport.quotidiano.net 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornalista: L’Italia ha chiamato Riccardo Orsolini, convocato dalla nazionale azzurra e pronto a tornare in azione. La sua presenza nel ritiro ha suscitato entusiasmo, con l’obiettivo di migliorare la fase offensiva del Bologna. Da Verona a Verona, il giocatore si prepara a sfruttare questa opportunità per contribuire alla squadra e rientrare nel giro della nazionale.

Carica azzurra per Riccardo Orsolini. Da Verona a Verona: con la pre convocazione azzurra a dargli la spinta necessaria per sbloccarsi e aiutare così il Bologna a superare il problema del gol. E’ datata 15 gennaio, l’ultima rete di Riccardo Orsolini in serie A: più precisamente a Verona, quando il numero 7 pareggiò i conti dopo la rete iniziale di Orban, animando la rimonta dei rossoblù, che sarebbero poi passati al Bentegodi per 3-2 in un momento di profonda difficoltà. C’è un’altra rimonta da animare: in chiave classifica, questa volta. E c’è una striscia positiva di 3 successi in campionato, e 5 totali considerando l’Europa League, da proseguire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217italia bussa a casteldebole 8217toc toc8217 gattuso chiama orsolini la fiducia azzurra pu242 dare la svolta
© Sport.quotidiano.net - L’Italia bussa a Casteldebole. ’Toc toc’: Gattuso chiama Orsolini. La fiducia azzurra può dare la svolta

Weekend al Teatro dei Piccoli con il “Concerto per l’Infanzia” e lo spettacolo “Toc Toc”Doppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo (sabato 28...

"Toc toc»: riaprite al Bologna. Le perle di Orso, Odgaard e Castro. A Verona si torna a vedere l’EuropaC’era un solo posto su quell’ultimo treno che scappava via dai brutti pensieri: e su quel treno c’è salito il Bologna.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia bussa.

Temi più discussi: Caporalato rider, la Procura bussa alle multinazionali del food; Meteo. La primavera bussa al weekend; VERSO IL REFERENDUM – Incontro di Forza Italia Seniores per il SI; Che fastidio!, la canzone di Sanremo di Ditonellapiaga: il testo e il significato.

L’Italia trascinata nella guerra voluta da Israele e USA: basi e missili per un conflitto che nessuno vuoleGiorgia Meloni lo ripete come un mantra: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Eppure, passo dopo passo, l’Italia si avvicina pericolosamente al bordo di un conflitto che ha già sconvolto gli ... msn.com

l italia bussa aL’anticiclone protegge l’Italia, ma una perturbazione bussa al NordUn vasto anticiclone subtropicale continua a dominare la scena meteorologica sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza asciutto ... meteogiornale.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.