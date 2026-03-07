Giornalista: L’Italia ha chiamato Riccardo Orsolini, convocato dalla nazionale azzurra e pronto a tornare in azione. La sua presenza nel ritiro ha suscitato entusiasmo, con l’obiettivo di migliorare la fase offensiva del Bologna. Da Verona a Verona, il giocatore si prepara a sfruttare questa opportunità per contribuire alla squadra e rientrare nel giro della nazionale.

Carica azzurra per Riccardo Orsolini. Da Verona a Verona: con la pre convocazione azzurra a dargli la spinta necessaria per sbloccarsi e aiutare così il Bologna a superare il problema del gol. E’ datata 15 gennaio, l’ultima rete di Riccardo Orsolini in serie A: più precisamente a Verona, quando il numero 7 pareggiò i conti dopo la rete iniziale di Orban, animando la rimonta dei rossoblù, che sarebbero poi passati al Bentegodi per 3-2 in un momento di profonda difficoltà. C’è un’altra rimonta da animare: in chiave classifica, questa volta. E c’è una striscia positiva di 3 successi in campionato, e 5 totali considerando l’Europa League, da proseguire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Italia bussa a Casteldebole. ’Toc toc’: Gattuso chiama Orsolini. La fiducia azzurra può dare la svolta

Weekend al Teatro dei Piccoli con il “Concerto per l’Infanzia” e lo spettacolo “Toc Toc”Doppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo (sabato 28...

"Toc toc»: riaprite al Bologna. Le perle di Orso, Odgaard e Castro. A Verona si torna a vedere l’EuropaC’era un solo posto su quell’ultimo treno che scappava via dai brutti pensieri: e su quel treno c’è salito il Bologna.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia bussa.

Temi più discussi: Caporalato rider, la Procura bussa alle multinazionali del food; Meteo. La primavera bussa al weekend; VERSO IL REFERENDUM – Incontro di Forza Italia Seniores per il SI; Che fastidio!, la canzone di Sanremo di Ditonellapiaga: il testo e il significato.

L’Italia trascinata nella guerra voluta da Israele e USA: basi e missili per un conflitto che nessuno vuoleGiorgia Meloni lo ripete come un mantra: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Eppure, passo dopo passo, l’Italia si avvicina pericolosamente al bordo di un conflitto che ha già sconvolto gli ... msn.com

L’anticiclone protegge l’Italia, ma una perturbazione bussa al NordUn vasto anticiclone subtropicale continua a dominare la scena meteorologica sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza asciutto ... meteogiornale.it

La Lazio è in un momento da incubo: con il Torino che fiuta il sangue, il rischio di un altro scivolone è dietro l’angolo. E non dimentichiamo che la Coppa Italia bussa già alla porta, aggiungendo pressione su una squadra che barcolla. Leggi articolo completo x.com

LE COMPAGNIE PREMIATE al Milano Clown Festival XIX ed. 2026! Premio della Giuria MARIE ELIN SCHMITZ (Germania) - Premio del Pubblico COMPAGNIE LA ROUTE (Belgio) - Premio Giuria dei Bambini Don Eugenio Bussa TEATRO RANDOM (Italia - facebook.com facebook