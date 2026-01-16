Il Bologna torna in campo con le convinzioni rafforzate dalle recenti vittorie. Tra le protagoniste, Orso, Odgaard e Castro, contribuiscono a migliorare il rendimento della squadra. A Verona, si riprende la competizione europea, offrendo ai tifosi un nuovo motivo di entusiasmo. La stagione prosegue con obiettivi chiari e l’attenzione rivolta alla crescita costante del team.

C’era un solo posto su quell’ultimo treno che scappava via dai brutti pensieri: e su quel treno c’è salito il Bologna. Sudato, stressato, ma alla fine c’è salito. La squadra di Italiano ha dovuto sgomitare più di quanto pensasse per avere la meglio su un Verona armato di disperazione e trascinato dalla classe di Gift Orban, ventitrè anni e un futuro radioso che busserà prestissimo alla sua porta. E’ tornato, intanto, a bussare alla telecamera Riccardo Orsolini, che per tornare al gol ha scelto la via meno facile, quella del capolavoro: un sinistro all’incrocio dei pali su una punizione toccata corta da Freuler. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Toc toc»: riaprite al Bologna. Le perle di Orso, Odgaard e Castro. A Verona si torna a vedere l'Europa

L'ascolano Orsolini bussa ancora a casa Spalletti: il gol in Coppa Italia davanti al ct della Nazionale (che aveva incontrato a Jesi) - L'ascolano Riccardo Orsolini, invece, buca la porta e bussa alla telecamera. corriereadriatico.it

Fischio finale al Bentegodi: Hellas Verona-Bologna 2-3 (13' Orban, 71' aut. Freuler - 21' Orsolini, 29' Odgaard, 44' Castro). Vittoria, stramaledetta vittoria Ma che sudata alla fine... - facebook.com facebook