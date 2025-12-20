"Non è questo il momento per fare polemica" né sul semestre filtro di Medicina né sul tanto contestato corso di laurea negato ai cadetti dell’ Accademia militare di Modena. Nel primo caso perché "la priorità è dare un futuro agli studenti"; nel secondo, invece, perché "ne abbiamo già parlato anche troppo e credo che i fatti parlino da soli". A scandirlo è il rettore dell’ Alma Mater Giovanni Molari, in occasione della presentazione del bilancio unico di ateneo per il triennio 2026-2028. Un’occasione in cui non solo parlare di dati e numeri, ma anche per mettere un punto alle polemiche che, negli ultimi tempi, hanno avvolto l’Unibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unibo tra Esercito e Medicina. Molari: "Basta con le polemiche. Priorità al futuro degli studenti"

Leggi anche: Unibo, no a un corso per l’esercito. Bernini: "Una scelta discutibile". Ma Molari: "Ha deciso la facoltà"

Leggi anche: Unibo, studenti in protesta per la Palestina. Cori contro il rettore: “Molari vieni a parlarci”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Unibo, no a un corso per l’esercito. Bernini: "Una scelta discutibile". Ma Molari: "Ha deciso la facoltà" - Niente corso di laurea in filosofia per una quindicina di giovani ufficiali dell’Esercito, a cui l’Alma Mater ha chiuso le porte in faccia, rifiutando "l’attivazione di un curriculum a loro dedicato". ilrestodelcarlino.it

Unibo, Giovanni Molari: “Medicina? Numero programmato va mantenuto. E lezioni online in caso di scuole chiuse” - Bologna, 30 ottobre 2024 – Perplessità sullo stop al test per l’ingresso a Medicina e conseguente abolizione del numero chiuso al primo semestre (“Aspettiamo di capire che iter avrà anche se credo che ... ilrestodelcarlino.it

Molari (UniBo), decreto su test Medicina non facile da applicare - Il decreto che modifica il numero chiuso alla facoltà di Medicina "credo che sia di non facile applicabilità, ma lo valuteremo quando avremo i dettagli di come si interviene ... ansa.it

Third data collection of the 'Progetto Alta Quota" to test soldier fatiguability when operating in cold and hypoxic environments @Esercito @Unibo x.com

Il caso del diniego dell'Unibo all'attivazione di un corso ad hoc per gli ufficiali dell'esercito è un esempio magistrale di come la destra sappia creare ad arte, cavalcare e alimentare le polemiche, imponendo la propria narrazione all'opinione pubblica. Siamo arr - facebook.com facebook