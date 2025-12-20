Dalle agende parallele ai dati parziali | nella giungla delle liste d' attesa per visite ed esami
Quando si prenota una visita o un esame diagnostico nelle strutture pubbliche bolognesi, si può finire in un limbo. Come nel paradosso del gatto di Schrödinger, i controlli prescritti ai pazienti possono risultare prenotati anche se effettivamente non lo sono. Questa situazione rischia di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Liste d'attesa e visite specialistiche, la storia si ripete: "Ecografie ed esami, non c'è posto in nessuna struttura. Impossibile prenotare"
Leggi anche: Il nodo ’liste di attesa’. Oltre 140mila richieste per esami e visite specialistiche
