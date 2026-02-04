L' isola dei ricordi | Fatih Akin esplora il dramma del Nazismo nel trailer con Diane Kruger

Un bambino cerca di aiutare sua madre su un’isola tedesca, mentre il Nazismo fa sentire la sua presenza. È il cuore del nuovo film di Fatih Akin, che arriverà nei cinema il 12 marzo distribuito da Bim. Nel trailer si vede un’ambientazione tesa e drammatica, con un giovane protagonista che si sforza di sopravvivere in un tempo buio.

Un bambino lotta per aiutare la madre in un'isola tedesca in pieno Nazismo nel trailer del nuovo film di Fatih Akin, al cinema dal 12 marzo con Bim Distribuzione. Diane Kruger torna a collaborare col regista di Oltre la notte Fatih Akin nel period drama L'isola dei ricordi, in uscita il 12 marzo con Bim Distribuzione. Un trailer italiano anticipa i temi del film, che vedono un coraggioso ragazzino sfidare i pericoli per aiutare la madre a superare il dramma della guerra. L'isola del titolo è quella di Amrum, situata nella rurale Germania del Nord. La storia, che si consuma a inizio 1945, negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, è basata sui ricordi d'infanzia del co-sceneggiatore di Akin in Oltre la notte, l'autore e regista tedesco Hark Bohm. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dal 12 marzo al cinema “L’isola dei ricordi” di Fatih Akin

L’isola di Amrum diventa teatro di un film che racconta gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale.

