Usa in Iran caccia portaerei 13 navi da guerra lanciamissili | tutta la forza in Medio Oriente per l' attacco
L’Iran ha schierato una potente flotta nel Golfo Persico, portando in mare oltre 13 navi da guerra e più di 100 velivoli militari, tra cui caccia e droni. La causa di questa escalation riguarda le tensioni crescenti nella regione e le esercitazioni militari previste nei prossimi giorni. La presenza massiccia mira a dimostrare la capacità difensiva del paese e a respingere eventuali minacce esterne. La Marina iraniana ha posizionato anche sistemi di lancio missilistico e centri operativi lungo le coste. La situazione resta molto tesa.
Oltre 100 caccia e altri velivoli militari, una quindicina di navi da guerra, lancia-missili, sistemi difensivi, centri operativi di supporto. La potenza di fuoco aerea che gli Usa di Donald Trump stanno schierando in Medio Oriente, mentre il presidente minaccia la possibilità di un intervento contro l'Iran in caso di un mancato accordo sui piani nucleari di Teheran, è la maggiore dai tempi dell'invasione dell'Iraq nel 2003. A riportarlo è il Wall Street Journal, che così come altri media ha analizzato in dettaglio, sulla base di fonti militari e sistemi aperti di tracciamento, portata e caratteristiche di questa «big armada» (come l'ha chiamata Trump stesso). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Iran sotto pressione: Usa rafforzano la presenza militare, l'Ue colpisce i Pasdaran
