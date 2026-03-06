L' Iran distrugge il radar del sistema di difesa Thaad americano in Giordania danno da mezzo miliardo di dollari

Nuove immagini satellitari mostrano che l'Iran ha distrutto un radar del sistema di difesa Thaad americano in Giordania. Il danno stimato è di circa mezzo miliardo di dollari. Le basi militari nella penisola arabica sono state oggetto di osservazione, con segnali che indicano tentativi di indebolire le difese aeree della regione.

Nuove immagini satellitari provenienti da diverse basi militari chiave nella penisola arabica suggeriscono che l'Iran sta cercando di indebolire le difese aeree distruggendo i radar di fabbricazione statunitense che rilevano missili e droni in arrivo. Un'immagine satellitare scattata lunedì mostra che il sistema radar di una batteria missilistica americana Thaad in Giordania è stato colpito e apparentemente distrutto nei primi giorni degli attacchi israelo-americani contro l'Iran. Secondo un'analisi della Cnn, anche edifici che ospitavano sistemi radar simili sono stati colpiti in due località degli Emirati Arabi Uniti, anche se non è chiaro se le apparecchiature siano state danneggiate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

