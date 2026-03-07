L' inverno 2026 in Piemonte nella top ten di quelli più piovosi degli ultimi 70 anni

L'inverno 2026 in Piemonte si colloca tra i dieci più piovosi degli ultimi settant'anni. Secondo l'ultimo rapporto di Arpa, l'inverno meteorologico 2025-2026, che va dal 1 dicembre al 28 febbraio, ha registrato precipitazioni eccezionali nella regione. La analisi si basa sui dati raccolti e confrontati con le medie storiche degli ultimi decenni.

Per quanto riguarda le temperature, nonostante il freddo registrato a gennaio, l'inverno appena concluso è risultato il settimo più caldo degli ultimi 70 anni. Il rapporto di Arpa L'inverno appena concluso è stato tra i 10 più piovosi degli ultimi 70 anni in Piemonte. A rivelarlo è l'ultimo rapporto di Arpa, che analizza l'andamento dell'inverno meteorologico 2025-2026 (che va dal 1° dicembre al 28 febbraio) nella nostra regione. Secondo il report, i tre mesi invernali hanno avuto "caratteristiche più tardo-autunnali che invernali, con temperature miti, precipitazioni superiori alla norma e neve abbondante in montagna". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Quello del 2025 è stato uno dei dicembre più caldi e meno piovosi degli ultimi 50 anni in AbruzzoQuello appena finito è stato uno dei mesi di dicembre più caldi degli ultimi cinquant’anni in Abruzzo.

Giappone nella morsa della neve: decine di morti e centinaia di feriti nell’inverno più duro degli ultimi anniDa quasi tre settimane il Giappone affronta una delle fasi invernali più severe degli ultimi anni.

Quello che sta per finire è il settimo inverno più caldo e il decimo più piovoso degli ultimi 70 anniE' quanto analizzato da Arpa Piemonte. La media degli zeri termici invernali si pone al di sotto del trend climatico, che vede un aumento di circa 300 m / 10 annui. Per quanto riguarda le nevicate, in ... targatocn.it

Temperature miti, ma tanta neve in montagna: in Piemonte si chiude un inverno dai due voltiI dati pubblicati dall'Arpa sui mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Tra i capoluoghi, solo Cuneo ha avuto nevicate di rilievo ... cuneodice.it

