Quello del 2025 è stato uno dei dicembre più caldi e meno piovosi degli ultimi 50 anni in Abruzzo

Il dicembre 2025 in Abruzzo si è distinto come uno dei più caldi e meno piovosi degli ultimi cinquant’anni, evidenziando una tendenza climatica che desta attenzione. Analizzare queste variazioni è importante per comprendere i cambiamenti ambientali in atto e le loro implicazioni sulla regione e sul territorio.

Quello appena finito è stato uno dei mesi di dicembre più caldi degli ultimi cinquant'anni in Abruzzo. Lo dice un'indagine del Cetemps di L'Aquila. Quello del 2025 è stato infatti il 7imo più caldo della serie storica dal 1974 il quarto più secco. Insomma tanto caldo e poca pioggia.

