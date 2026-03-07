L' intelligence Usa prima dell' attacco in Iran | Improbabile un collasso del regime

L'intelligence statunitense ha dichiarato che un collasso del regime iraniano, anche in seguito a attacchi aerei su larga scala, è considerato

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Kuwait e Arabia Saudita hanno iniziato a ridurre la produzione di petrolio dopo che i serbatoi di stoccaggio si sono riempiti a causa delle interruzioni delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio sono saliti a oltre 119 dollari al barile raggiungendo livelli mai visti da metà 2022. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Usa-Iran, aria di rottura. "Il negoziato al collasso". Trump pronto all'attacco

Iran, Meloni: sul terrorismo intelligence mobilitata. «Attacco Usa-Israele senza coinvolgere partner Ue»“Il fenomeno del terrorismo legato al fondamentalismo islamico è un fenomeno molto complesso, perché agisce anche attraverso azioni dei singoli e...

Iran, le prime immagini dell'attacco Usa-Israele: missili colpiscono Teheran

Contenuti e approfondimenti su L'intelligence Usa prima dell'attacco...

Discussioni sull' argomento Guerra Iran, l’intelligence: Con l'escalation aumenta il rischio terrorismo in Europa; L'allarme dell'intelligence: la guerra in Iran accresce il rischio terrorismo; Droni, satelliti e intelligence l’ipotesi del supporto russo; LA NUOVA GUERRA ALL’IRAN.

Il colpo di Stato orchestrato da Usa e Gran Bretagna nel 1953 riuscì a rovesciare il governo democraticamente eletto di Mohammed Mossadeq ma gettò i semi della successiva ascesa della teocrazia islamica - facebook.com facebook

Iran, riaperto lo stretto di Hormuz: "Colpiremo solo le navi di Usa e Israele" | Pezeshkian: "Non attaccheremo più i Paesi vicini" #iran x.com