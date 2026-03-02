Iran Meloni | sul terrorismo intelligence mobilitata Attacco Usa-Israele senza coinvolgere partner Ue

Da ilsole24ore.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha annunciato di aver attivato le proprie risorse di intelligence per monitorare le minacce di terrorismo provenienti dall’Iran, in particolare in relazione all’attacco tra Stati Uniti e Israele. La dichiarazione si concentra sulla mancanza di coinvolgimento diretto di partner europei nella gestione di questa situazione, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

“Il fenomeno del terrorismo legato al fondamentalismo islamico è un fenomeno molto complesso, perché agisce anche attraverso azioni dei singoli e quindi è un fenomeno sul quale non si può mai abbassare la guardia. È la ragione per la quale il ministro Piantedosi oggi ha convocato il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza ma tutte le realtà che sono dedicate a questo tema sono mobilitate a partire dalla nostra intelligence”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5. “Noi non possiamo permetterci che l’attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche” ma l’accordo sul nucleare “è fallito e Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

