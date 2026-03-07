Lindsey Vonn è già tornata in palestra | l' analisi del suo allenamento

A un mese dall'incidente avvenuto a Corina, Lindsey Vonn ha già ripreso gli allenamenti in palestra. La campionessa americana si sta concentrando sulla riabilitazione, seguendo un programma specifico per recuperare le forze. La sua presenza in sala di allenamento testimonia l'impegno nel processo di recupero. L'atleta si dedica con costanza alle attività previste dal suo percorso di riabilitazione.

È passato appena un mese da quando Lindsey Vonn ha visto il suo sogno olimpico infrangersi contro le reti di protezione dell'Olympia delle Tofane a causa di una caduta che ha tenuto il mondo dello sport con il fiato sospeso. Oggi la star dello sci alpino è già in palestra, a casa sua, in Colorado. In un reel pubblicato sui suoi canali social ha mostrato al mondo che la "Donna Bionica" è tornata. Ma non si tratta di una semplice esibizione di forza. È un documento clinico e umano che solleva una domanda fondamentale: perché un'atleta che ha rischiato l'amputazione di una gamba è già sotto sforzo? Ha senso sottoporre un corpo così martoriato a un simile stress dopo soli trenta giorni? A rispondere a queste domande ci aiuta il dott. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lindsey Vonn impressionante: si allena in palestra in carrozzinaDopo la terribile caduta sulla pista delle Tofane alle Olimpiadi di Milano Cortina e una lunga serie di interventi chirurgici, Lindsey Vonn continua...

La straordinaria resilienza olimpica di Lindsey Vonn: l'allenamento col crociato rotto è impressionanteLindsey Vonn è pronta a tornare in gara e a conquistare una nuova medaglia a 16 anni dalla prima che conquistò ai Giochi di Vancouver.

