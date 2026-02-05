La straordinaria resilienza olimpica di Lindsey Vonn | l'allenamento col crociato rotto è impressionante

Lindsey Vonn si prepara a tornare in pista dopo aver affrontato un infortunio al crociato. A 16 anni dal suo primo oro a Vancouver, la campionessa si sta allenando duramente, dimostrando tutta la sua determinazione. Nonostante il dolore, Vonn non si arrende e punta a conquistare un’altra medaglia.

Lindsey Vonn è pronta a tornare in gara e a conquistare una nuova medaglia a 16 anni dalla prima che conquistò ai Giochi di Vancouver. La Regina della Velocità sta recuperando in modo prodigioso dal terribile infortunio di Crans Montana dove si è rotta il legamento del ginocchio sinistro. A distanza di soli 5 giorni dall'infortunio, la 41enne campionessa americana si è mostrata affrontando una intensa seduta di allenamento come se nulla fosse accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

