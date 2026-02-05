La straordinaria resilienza olimpica di Lindsey Vonn | l'allenamento col crociato rotto è impressionante

Lindsey Vonn si prepara a tornare in pista dopo aver affrontato un infortunio al crociato. A 16 anni dal suo primo oro a Vancouver, la campionessa si sta allenando duramente, dimostrando tutta la sua determinazione. Nonostante il dolore, Vonn non si arrende e punta a conquistare un’altra medaglia.

Lindsey Vonn è pronta a tornare in gara e a conquistare una nuova medaglia a 16 anni dalla prima che conquistò ai Giochi di Vancouver. La Regina della Velocità sta recuperando in modo prodigioso dal terribile infortunio di Crans Montana dove si è rotta il legamento del ginocchio sinistro. A distanza di soli 5 giorni dall'infortunio, la 41enne campionessa americana si è mostrata affrontando una intensa seduta di allenamento come se nulla fosse accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti annunciando che parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina nonostante abbia un crociato rotto.

Lindsey Vonn si è rotta il legamento crociato davanti durante una gara a Crans-Montana.

Forza, coraggio, determinazione. Lindsey Vonn non si arrende: dopo l’infortunio più duro, sceglie di fidarsi del suo corpo e di riprovarci. La discesa olimpica l’aspetta. facebook

Lindsey Vonn, crociato rotto: cosa comporta l’infortunio (e perché può ancora gareggiare) x.com