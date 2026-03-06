Lindsey Vonn impressionante | si allena in palestra in carrozzina

Lindsey Vonn si allena in palestra indossando una carrozzina, dopo la caduta sulla pista delle Tofane alle Olimpiadi di Milano Cortina e una serie di interventi chirurgici. La campionessa statunitense ha deciso di mantenere l’attività fisica nonostante le difficoltà, dimostrando determinazione nel percorso di recupero. La foto ha fatto il giro dei social, mostrando il suo impegno quotidiano.

Dopo la terribile caduta sulla pista delle Tofane alle Olimpiadi di Milano Cortina e una lunga serie di interventi chirurgici, Lindsey Vonn continua il suo percorso di recupero senza fermarsi. La campionessa statunitense ha condiviso sui social un video mentre si allena in palestra durante la riabilitazione, accompagnato da un messaggio chiaro: "Sto lavorando ancora sodo".