Organizzare un menù di Natale senza glutine non è più un rompicapo da chef stellati ma un’occasione per trasformare la tavola delle feste in un piccolo capolavoro di creatività inclusione e… meraviglia Perché il bello del Natale è questo | sedersi insieme condividere assaggiare tutto senza timori E se qualcuno in famiglia è celiaco niente panico | oggi la cucina gluten free è più ricca gustosa e scenografica che mai L’Associazione Italiana Celiachia lo sa bene e mette a disposizione consigli ricette e idee furbe per rendere ogni piatto impeccabile e ogni invitato felice
Organizzare un menù di Natale senza glutine è diventata un’occasione per sorprendere, condividere e valorizzare la convivialità. La cucina gluten free oggi offre infinite possibilità di piatti gustosi e belli da vedere, ideali per rendere speciale ogni momento delle festività. Con qualche consiglio e creatività, è possibile creare un pranzo natalizio inclusivo e memorabile, dove tutti possano assaporare con gioia e sicurezza.
U n pranzo di Natale senza glutine può sembrare una sfida, ma se in famiglia c’è una persona celiaca, questa sfida contro la celiachia c’è chi la vive ogni giorno. Più complicato è quando si ospita qualcuno che è celiaco o intollerante al glutine. e non si sa che cosa e come cucinare. In realtà, basta poco per trasformare la tavola delle feste in un luogo inclusivo e goloso, dove ognuno può assaggiare tutto senza pensieri. Il pranzo di Natale o il Cenone di Capodanno possono essere gluten free e, allo stesso tempo, apprezzati da tutti. Parola dell’Aic, l’ Associazione Italiana Celiachia, che mette a disposizione consigli pratici e video ricette perfette per le feste, aiutando chiunque voglia preparare piatti belli, buoni e. 🔗 Leggi su Iodonna.it
