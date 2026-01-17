a roma nuove zone a 30 km h oltre il centro le aree interessate dai nuovi limiti

A Roma, sono state introdotte nuove zone a 30 kmh oltre il centro storico, segnando un passo importante nella gestione del traffico cittadino. Queste aree interessate rappresentano una fase di un progetto più ampio volto a migliorare la mobilità, ridurre l'inquinamento e rendere la città più vivibile. Il cambiamento riguarda diverse zone, con l’obiettivo di favorire la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti.

La zona 30 del centro storico di Roma è solo il primo capitolo di un piano ambizioso che punta a modificare radicalmente il volto e il flusso del traffico nella Capitale. Il Campidoglio ha infatti annunciato che, già nelle prossime settimane, verranno abbassati i limiti di velocità su un’ampia rete di altre arterie cittadine. L’obiettivo è estendere il modello “ città 30 ” a circa 1.000 strade. Un processo complesso, che dovrà affrontare passaggi tecnici e burocratici, ma che segna una chiara direzione di marcia: Roma vuole rallentare. Per ora niente velox e multe. Il banco di prova è partito ufficialmente il 15 gennaio nella zona del centro storico, trasformandola in una zona 30. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

