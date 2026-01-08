L’interrogazione parlamentare della deputata Ambrosi focalizza l’attenzione su Riva del Garda, coinvolta nell’indagine nazionale riguardante presunti finanziamenti ad Hamas. La questione solleva importanti considerazioni sul ruolo della città nel contesto delle indagini e delle eventuali implicazioni a livello politico e sociale. La discussione prosegue per chiarire le responsabilità e le eventuali connessioni legate alla vicenda.

L’interrogazione parlamentare della deputata Ambrosi riaccende l’attenzione sul ruolo di Riva del Garda nell’indagine nazionale su presunti finanziamenti ad Hamas.. Un’interrogazione parlamentare approda a Roma e riporta Riva del Garda al centro di un’indagine che supera i confini locali. La deputata di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi, ha chiesto chiarimenti ai ministri dell’Interno e della Giustizia sul ruolo del territorio trentino nell’inchiesta nazionale sul presunto finanziamento ad Hamas attraverso fondi umanitari. Il ruolo dell’imam e le attività sul territorio. L’indagine, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo insieme alla Procura di Genova, cita nelle intercettazioni un imam residente a Riva del Garda, figura non formalmente indagata ma ritenuta rilevante per comprendere la rete di relazioni e attività associative presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Interrogazione parlamentare su Riva del Garda

Leggi anche: Giustizia: Bonelli, 'interrogazione parlamentare su Bartolozzi e uso mezzi Gdf'

Leggi anche: Video deepfake su Stefania Proietti: "Vergognosa vicenda, presenteremo un’interrogazione parlamentare"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riva del Garda: è morto Renato Ballardini, partigiano, avvocato e parlamentare - Libertà e uguaglianza erano i suoi valori di riferimento; il ritorno dell'ideologia fascista il suo timore più grande. rainews.it

Paragon, senatori Pd annunciano interrogazione: “Nuove ombre, governo non può continuare a nascondersi” - I senatori del Pd hanno annunciato un'interrogazione parlamentare sul caso Paragon, dopo gli ultimi sviluppi sulla vicenda dello spionaggio ai danni di giornalisti e attivisti, tramite lo spyware ... fanpage.it

Lavori A14: interrogazione parlamentare - L’appello del sindaco Andrea Biancani, che sollecitava i parlamentari del territorio di "adoperarsi quanto prima per il proseguimento degli interventi sulle opere di Società Autostrade", è stato ... ilrestodelcarlino.it

"Io sono abituato a non pensare male, ma... C'è un'interrogazione parlamentare sugli arbitraggi che abbiamo subito". Si lamenta il presidente della Lazio che però viene anche pesantemente contestato dai suoi tifosi in tribuna - facebook.com facebook

Avevamo ragione. Altro che libertà di espressione: i fatti parlano di terrorismo e reti pericolose. Avevamo già chiesto provvedimenti con un’interrogazione parlamentare. Nessuna zona grigia, tolleranza zero. La sicurezza viene prima di tutto. #MohammadHann x.com