Due Comuni sempre più green Raccolta differenziata al 79% | Continueremo a investire

VALDICECINA La rivoluzione green non è più solo una dichiarazione d’intenti, ma una realtà certificata dai numeri. I comuni di Guardistallo e Casale Marittimo incassano un successo di rilievo sul fronte della gestione dei rifiuti, confermando che il passaggio alla Tarip (la tariffa puntuale) ha innescato un circolo virtuoso tra cittadinanza e amministrazioni. I dati aggiornati parlano chiaro: la raccolta differenziata ha superato la soglia del 79%, un traguardo che posiziona i due borghi tra le realtà più virtuose del territorio. Il cuore del successo risiede nel principio del "paghi per quanto produci". 🔗 Leggi su Lanazione.it

