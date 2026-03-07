Durante un concerto, Lily Allen ha indossato un abito noto come il ‘revenge dress’, sul quale erano state ricamate le prove dei tradimenti dell’ex marito. L’artista ha letto alcune frasi che accusano il marito di aver portato la loro bambina a fare shopping e di averle comprato una borsa costosa mentre lei dormiva. La performance ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di grande impatto visivo e narrativo.

La vendetta è un piatto che va servito freddo? Non solo, per Lily Allen va addirittura indossata. La cantante ha inaugurato il suo nuovo tour lo scorso 2 marzo alla Glasgow Royal Concert Hall in Scozia portando in scena le prove delle presunte scappatelle dell’ex marito, l’attore di Stranger Things David Harbour. La cantautrice, infatti, durante la performance del brano 4chanStan è apparsa sul palco con un ‘revenge dresse’. L’abito in questione è formato da un lungo tessuto sul quale sono stati stampati scontrini e screenshot di conversazioni: tutti elementi che riporterebbero ai tradimenti dell’ex marito. I riferimenti sono molto precisi:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lily Allen in concerto con il ‘revenge dress’, sull’abito le prove dei tradimenti dell’ex marito: “L’hai portata a fare shopping, le hai comprato una borsa costosa mentre io dormivo”

Lily Allen porta il revenge dress a un nuovo livello: le prove del tradimento dell'ex marito stampate sul vestitoLa prima data del tour, al Royal Concert Hall di Glasgow, ha segnato il ritorno di Lily Allen sul palco dopo sette anni, e no, non ha scelto certo di...

Il revenge dress di Lily Allen, che indossa i “tradimenti” dell’exCi sono voluti quasi sette anni per rivederla sul palco e Lily Allen è tornata nell’unico modo che conosce: senza filtri.

Tutti gli aggiornamenti su Lily Allen.

Temi più discussi: Lily Allen, il revenge dress contro David Harbour; La vendetta di Lily Allen: sull'abito gli scontrini dei regali fatti dall'ex marito all'amante; Lily Allen porta il revenge dress a un nuovo livello: le prove del tradimento dell'ex marito stampate sul vestito; VIDEO| Lily Allen, la vendetta si serve sul palco: ecco il vestito che svela i tradimenti di David Harbour.

Lily Allen, la stoccata all'ex marito David Harbour: in concerto con l'abito con le stampe degli scontrini dei regali alle amanti VIDEOLily Allen ha sbugiardato i tradimenti di David Harbour davanti ai suoi fan. Durante un concerto a Glasgow, la cantante britannica ha indossato abito realizzato con ... ilgazzettino.it

Lily Allen in concerto col revenge dress con gli scontrini dei tradimenti di David HarbourLeggi su Sky TG24 l'articolo Lily Allen in concerto col revenge dress con gli scontrini dei tradimenti di David Harbour ... tg24.sky.it

Lily Allen si vendica dell'ex sul palco con il revenge dress #lilyallen x.com

Lily Allen risponde ai tradimenti di David Harbour con un gesto di classe Durante il suo concerto a Glasgow, la cantante britannica ha indossato un abito davvero speciale, un "revenge dress" fatto con gli scontrini dei regali che, secondo lei, l'attore di Strang - facebook.com facebook