L’idea di Elly Schlein al governo | L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti – Il video

La segretaria del Partito democratico ha proposto di utilizzare l’extraprezzo dell'IVA per ridurre le accise sui carburanti, cercando di affrontare il problema del caro benzina. Nel suo intervento ha rivolto un appello diretto alla premier, ricordando che nel 2019 chiedeva l’abolizione delle accise, ma che successivamente sono state aumentate nell’ultima manovra. La proposta si concentra su questa possibilità di intervento.

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha un’idea per combattere il caro carburanti. E si rivolge direttamente alla premier Giorgia Meloni che nel 2019 chiedeva l’abolizione delle accise «che poi non ha fatto, anzi nell’ultima manovra ha addirittura alzato quelle sul diesel». Il governo, per Schlein, «può attivare subito le cosiddette accise mobili, un meccanismo adottato molti anni fa e mai attuato. E siccome con i prezzi stellari della benzina non aumentano solo gli extraprofitti di chi la vende ma anche il gettito Iva che entra nelle casse dello Stato, noi proponiamo di usare quell’extragettito Iva restituendolo ai cittadini e abbassando le accise di tutti». 🔗 Leggi su Open.online

Carburanti, Schlein: "Extragettito si usi per abbassare accise"“Si aggiunge il costo delle azioni militari di Trump a danno di famiglie e imprese italiane, mentre l’inflazione riprende a salire e la benzina è...

Caro carburanti, Meloni prende tempo. Ma il governo può attivare subito il taglio delle accise finanziandolo con la maggior Iva incassataIn attesa di capire se e quanto l’escalation in Medio Oriente causata dagli attacchi di Israele e Usa all’Iran impatterà sulle tasche delle famiglie...

