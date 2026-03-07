Carburanti Schlein | Extragettito si usi per abbassare accise

La leader di un partito politico ha dichiarato che l’extragettito derivante dai carburanti dovrebbe essere utilizzato per ridurre le accise. Nel frattempo, si segnala l’aumento dei costi delle azioni militari degli Stati Uniti, che influisce sulle famiglie e sulle imprese italiane, mentre l’inflazione continua a crescere e il prezzo della benzina ha raggiunto i 2 euro al litro.

"Si aggiunge il costo delle azioni militari di Trump a danno di famiglie e imprese italiane, mentre l' inflazione riprende a salire e la benzina è arrivata a 2 euro". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione della chiusura del percorso di ascolto 'L'Italia che sentiamo', all'Acquario Romano. "Ve la ricordate Meloni che prometteva di abolire le accise? ", prosegue. "Abbiamo una proposta per il governo. Può attivare subito le cosiddette accise mobili, un meccanismo adottato molti anni fa e mai attuato. Con i prezzi stellari della benzina non aumentano solo gli extraprofitti di chi la vende, ma pure il gettito Iva che entra nelle casse dello Stato, noi proponiamo di usare l'extragettito restituendolo ai cittadini, abbassando le accise".