Attacco alla base Unifil in Libano feriti tre caschi blu ghanesi | uno è grave L’accusa da Beirut | Raid da Israele

Tre caschi blu della missione Unifil sono rimasti feriti, con uno in condizioni gravi, dopo due attacchi missilistici avvenuti poco prima delle 18 nel quartiere generale del battaglione ghanese nella città di al-Qaouzah nel sud del Libano. L'esercito israeliano è stato accusato di aver effettuato il raid, secondo quanto riferito da fonti a Beirut. Nessun altro dettaglio è stato comunicato finora.

Sono feriti in modo grave tre caschi blu della missione Onu Unifil, dopo due attacchi missilistici consecutivi che hanno colpito poco prima delle 18 ora locale il quartier generale del battaglione ghanese nella città di al-Qaouzah, nel sud del Libano. Secondo il comunicato dell’esercito del Ghana, i due soldati sono rimasti gravemente feriti ma si trovano «in condizioni stabili». L’Unifil ha poi precisato che i peacekeeper coinvolti sono tre: il più grave è stato trasferito in ospedale a Beirut, mentre gli altri due sono stati medicati in una struttura sanitaria della missione Onu. Tra gli edifici colpiti anche la mensa ufficiali, che l’esercito ghanese ha descritto come «rasa al suolo». 🔗 Leggi su Open.online

Guerra in Iran: colpita base Unifil in Libano, feriti due caschi blu. Italia invia fregata a difesa di Cipro. Trump vuole la resaTEHERAN – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata” assicura il presidente americano Donald Trump attraverso i social e...

Trump: «L'Iran si arrenda». Colpita base Unifil in Libano: gravi due caschi blu. Telefonata Meloni-Starmer-Merz- Macron. Fregata missilistica italiana partita verso Cipro | Petrolio oltre 90 dollari In due diversi attacchi missilistici sono rimasti feriti due peacekeeper ghanesi.

