Svaligiavano aziende e stappavano champagne | i nomi e le condanne della gang a conduzione familiare

Cinque membri di una famiglia foggiana sono stati condannati in abbreviato a pene che vanno dai 2 anni e 2 mesi ai 4 anni e 8 mesi di reclusione. I membri coinvolti sono il padre, Gaetano Di Canio, il figlio Michele e i nipoti Fabio, Luigi e Tommaso. Sono accusati di aver svaligiato aziende e di aver organizzato feste con champagne dopo i colpi.

Condanne in abbreviato dai 2 anni e due mesi ai 4 anni e otto mesi di reclusione per i cinque membri di una famiglia foggiana - il padre, Gaetano Di Canio (56 anni), il figlio Michele (31 anni) e i nipoti Fabio (32 anni), Luigi (42 anni) e Tommaso (32 anni) - accusati di una serie di furti in.