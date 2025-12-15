La Ferrari spiega le difficoltà di Lewis Hamilton | Abbiamo sottovalutato un aspetto all'inizio

La Ferrari riflette sulle sfide affrontate da Lewis Hamilton nel 2025, riconoscendo che sia il team che il pilota hanno sottovalutato alcuni aspetti dell'adattamento alle nuove condizioni. Togninalli ammette che una corretta valutazione iniziale avrebbe potuto fare la differenza, evidenziando le difficoltà incontrate durante la stagione.

