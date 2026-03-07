Asse tra i big europei | Meloni sente Merz Macron e Starmer

Le leader europee hanno avviato telefonate con i principali rappresentanti politici, tra cui il presidente del parlamento tedesco, il presidente francese e il leader laburista britannico. Le conversazioni si sono concentrate sulla situazione nel Golfo Persico e sulla necessità di coordinare azioni diplomatiche e militari. In queste ore, le discussioni sono proseguite per definire le prossime mosse.

Diplomazia e coordinamento militare. Sono le parole d’ordine dell’Europa rispetto a quanto sta accadendo, nelle ultime ore, nel Golfo Persico. A stabilirlo i principali leader del vecchio continente dopo uno scambio di telefonate. Il premier britannico Keir Starmer, nella mattinata di ieri, sente Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. L’obiettivo del confronto non solo è condannare l’attacco di Teheran, ma fare il punto rispetto a un’eventuale strategia difensiva. Le misure adottate dal Regno Unito per proteggere e rafforzare i propri partner mediorientali sono centrali in un confronto che ha come principale scopo quello di non farsi trovare “impreparati” rispetto a quanto sta accadendo sullo scenario internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

