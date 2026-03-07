La mamma allontanata nonostante le urla strazianti dei bambini La ministra Roccella | Il provvedimento va sospeso

Una madre è stata allontanata dai figli nonostante le urla disperate dei bambini, suscitando forte reazione. La ministra Roccella ha chiesto di sospendere immediatamente il provvedimento, mentre l’avvocata Danila Solinas ha definito l’episodio “terribile”. Le autorità giudiziarie hanno eseguito l’allontanamento in un procedimento ancora in corso, senza ulteriori dettagli sul caso.

"È stato terribile. Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è", ha detto la legale dei Trevallion. La ministra: " Sembra che in questo caso non si abbia come stella polare il migliore interesse dei minori" "È stato terribile". L'avvocata Danila Solinas, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmimgham, non usa giri di parole per descrivere quello che è successo ieri sera alla casa famiglia di Vasto dove era ospitata la madre dei "bimbi del bosco", allontanata dalla struttura protetta in seguito all'ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila. Alle 21.20 del 6 marzo, la donna ha lasciato la struttura e i suoi bambini.

La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia. ”Anche i bambini saranno separati”Vasto, 6 marzo 2026 – Catherine, la mamma della famiglia del bosco, deve lasciare la casa famiglia dove sino ad ora era ospitata insieme ai figli.