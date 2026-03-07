L' edicola con tende strappate e strutture insicure sospesa dalla polizia locale

La polizia locale di Venezia ha sospeso amministrativamente un chiosco edicola situato a San Polo, nel centro storico. Le tende dell'edicola sono strappate e la struttura appare insicura, motivo per cui è stato deciso di intervenire. La decisione è stata presa nell’ambito delle attività di controllo e tutela delle aree pubbliche della città. La sospensione rimane in vigore fino a nuove valutazioni.

Il nucleo della attività produttive del centro storico e isole della polizia locale di Venezia ha sospeso amministrativamente un chiosco edicola a San Polo. Il provvedimento è scattato dopo una serie di sopralluoghi effettuati nel tempo dagli agenti che hanno evidenziato un progressivo deterioramento delle strutture del chiosco. Durante i controlli sono state infatti riscontrate gravi condizioni di degrado della tenda parasole, con il tessuto visibilmente strappato, macchiato e segnato da evidenti segni di usura e sporcizia. È stata inoltre accertata l'usura della struttura metallica di supporto, risultata arrugginita e rinforzata con interventi di fortuna non conformi agli standard minimi richiesti in termini di sicurezza e decoro urbano.

