Sicurezza e polizia locale Bocchi | A Parma mancano tutele e strutture adeguate

Parma torna a parlare di sicurezza e polizia locale. Durante la riunione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia ha detto che in città mancano le tutele e le strutture necessarie per garantire un servizio efficace. La discussione si è accesa dopo la bocciatura del progetto di legge di FdI, che voleva rafforzare i poteri della polizia locale. Ora si attende di capire quali misure prenderanno le istituzioni per migliorare la situazione.

Parma finisce al centro del dibattito regionale sulla sicurezza e sulla polizia locale. Nel corso della seduta dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che ha sancito lo stop al progetto di legge di Fratelli d’Italia sulla polizia locale, il consigliere regionale Priamo Bocchi (FdI) ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Parma Sicurezza Incidente polizia locale, Cgil e Csa: "Maggiori tutele per la sicurezza degli agenti" Dopo l'incidente tra un'auto della polizia locale di Latina e le agenti coinvolte, Cgil e Csa chiedono maggiori tutele per la sicurezza degli agenti. Polizia locale, il Comando di Parma è l'unico in regione a non avere una camera di sicurezza Il Comando di Parma è l’unico in tutta la regione Emilia-Romagna a non avere una camera di sicurezza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Parma Sicurezza Argomenti discussi: Polizia Locale dell’Alto Adige al servizio delle Olimpiadi; Napoli–Fiorentina: task force della Polizia Locale. Controlli per sosta selvaggia e abusivismo; Polizia Locale di Monza: nel 2025 crescono controlli e attività di presidio dei quartieri; Polizia Locale di Venezia: presentato il bilancio operativo dell'anno 2025. Venezia, presentato il bilancio 2025 della Polizia Locale: più controlli, arresti e investimentiUn anno intenso, caratterizzato da un forte impegno nel presidio del territorio, nella sicurezza stradale e nautica, nel contrasto allo spaccio e ai borseggi, oltre a importanti investimenti su strutt ... rainews.it Polizie Locali del Sempione: 50 servizi in quattro mesi e oltre 2.800 controlliL'aggregazione delle Polizie Locali dell’Asse del Sempione è stata protagonista della celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, nella basilica di San Magno a Legnano ... legnanonews.com Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la Polizia Locale ha interdetto il transito veicolare sulla rampa, con deviazione obbligatoria su via di Francia - facebook.com facebook Negli ultimi anni, il Corpo della Polizia Locale di Venezia ha visto un’evoluzione significativa sia in termini di organico sia di ambiti di intervento, rispondendo a una società in trasformazione e a una domanda di sicurezza sempre più articolata. Uno dei settori x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.