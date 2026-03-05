Guerra in Iran Sigonella e le altre basi Usa in Italia | chi decide per usarle?

In Italia, le basi militari statunitensi come Sigonella sono regolate da un accordo bilaterale firmato nel 1954. Questo accordo definisce le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e il rapporto tra i due paesi riguardo alla presenza militare americana. La questione di chi abbia l’ultima parola sulla decisione di impiegare queste basi si intreccia con il ruolo dei governi italiani e statunitensi.

Sullo sfondo c’è la guerra tra Usa e Israele da una parte, e l’Iran dall’altra. E, scendendo più nel dettaglio, le recenti minacce di Teheran, secondo cui «azioni difensive da Paesi europei sarebbero considerate un atto di guerra». Il tema, particolarmente delicato, è quello della possibilità per gli Stati Uniti di utilizzare le basi che hanno sul territorio italiano per operazioni contro il regime degli ayatollah. I Cinque Stelle hanno chiesto al Governo Meloni di dare la linea su questa questione. Risultato: il ministro della Difesa Guido Crosetto in un tweet di risposta al profilo M5s, in merito all’utilizzo delle basi in Italia da parte... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

