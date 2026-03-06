In Italia sono presenti diverse basi militari Nato e statunitensi, tra cui Aviano, Niscemi e Camp Darby a Pisa. Queste strutture ospitano complessivamente circa 13.000 soldati statunitensi e sono dotate di armamenti avanzati, tra cui bombe nucleari e satelliti di sorveglianza. La presenza di queste installazioni rimane un elemento chiave nel panorama militare del paese, con un impatto diretto sulla sicurezza e la politica estera.

La guerra di Stati Uniti e Israele in Iran ha riaperto una domanda che torna ciclicamente nella politica italiana: quanto è sottile il confine tra essere e non essere in guerra quando sul territorio nazionale è concentrata una delle più dense reti di infrastrutture militari occidentali? Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito l’attacco contro Teheran “al di fuori delle regole del diritto internazionale”. Roma ha anche precisato che, almeno finora, Washington non ha chiesto l’utilizzo delle basi in Italia per operazioni contro l’Iran. Ma il dibattito resta aperto, se non altro perché l’articolo 11 della Costituzione sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aviano con le bombe nucleari, i supersatelliti di Niscemi, il mega arsenale di Camp Darby a Pisa: le basi Nato e i 13mila soldati Usa in Italia

Sigonella, Aviano, Camp Darby: la mappa delle basi Usa in ItaliaIl panorama geopolitico internazionale ha subito una brusca accelerazione a seguito delle recenti operazioni militari degli Stati Uniti contro...

Basi Usa in Italia, da Sigonella a Camp Darby: dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in IranMentre i droni di sorveglianza MQ-4C Triton volano da e verso la base di Sigonella, in Sicilia, la premier Giorgia Meloni ribadisce che «sulle basi...

Una selezione di notizie su Camp Darby.

Temi più discussi: Basi militari americane in Italia e in Europa, dove sono e che ruolo hanno; Basi Usa in Italia, da Sigonella a Camp Darby: dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in Iran. La mappa; Non solo Sigonella: le armi e le basi americane in Italia; Iran lancia missili su Cipro, allerta per le basi americane in Italia: da Sigonella ad Aviano, gli obiettivi sensibili.

Sigonella, Aviano, Camp Darby: la mappa delle basi Usa in ItaliaIl panorama geopolitico internazionale ha subito una brusca accelerazione a seguito delle recenti operazioni militari degli Stati Uniti contro l'Iran, un ... thesocialpost.it

Basi Usa in Italia, da Sigonella a Camp Darby: dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in Iran. La mappaMentre i droni di sorveglianza MQ-4C Triton volano da e verso la base di Sigonella, in Sicilia, la premier Giorgia Meloni ribadisce che «sulle basi ... ilmessaggero.it

Guerra in Iran, la protesta davanti alla base di Camp Darby - facebook.com facebook

Da #Aviano a #Sigonella, passando per il maxi deposito di Camp Darby e per il quartier generale dei paracadutisti a Ederle, vicino a #Vicenza: ecco quali sono le #basi militari americane in Italia. #IranIsraelWar #GuerraIran x.com