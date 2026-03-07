Alle 3 di notte, le telecamere mostrano un uomo che lascia la bici e scompare. Il suo corpo è stato poi recuperato nel fiume Misa. Si tratta di un 44enne di Como, residente da tempo a Senigallia, che è stato trovato senza vita ieri. La vicenda si è svolta senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

SENIGALLIA Il dramma della solitudine dietro la morte di un 44enne, originario di Como e da tempo residente in città, trovato senza vita ieri nel Misa. Poco dopo le 7 il suo corpo è stato avvistato all’altezza della Tenenza della Guardia di Finanza di via Perilli. I sommozzatori dei vigili del fuoco l’hanno recuperato. Spesso si vedeva in giro, era anche noto ai servizi sociali. Gli avevano assegnato un alloggio Erap in via Piave, vicino allo stadio Bianchelli, dove ancora aveva la residenza insieme alla sorella. Lui, però, se n’era andato perché i rapporti con lei erano sempre più tesi e si era trasferito nella pensione Trocadero dove si manteneva da solo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Le telecamere lo inquadrano alle 3 di notte: lascia la bici e scompare. Il corpo del 44enne ripescato nel Misa

