Corpo nel Misa | vigili e 118 in azione a Senigallia

Questa mattina a Senigallia, nel fiume Misa, è stato rinvenuto un corpo umano. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 per le operazioni di recupero e assistenza. La notizia ha attirato l’attenzione di residenti e passanti lungo le rive del fiume. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e verificando i dettagli relativi alla scoperta.

Un corpo umano è stato avvistato nelle acque del fiume Misa questa mattina a Senigallia, scatenando un intervento immediato dei vigili del fuoco e del 118. L'allarme è partito alle 7:00, con i sommozzatori già in azione per il recupero nel tratto fluviale adiacente alla caserma della Guardia di Finanza. La scena si svolge in una giornata caratterizzata da nubi basse e qualche schiarita, con temperature intorno ai 9 gradi e venti deboli da nord-nordest. Non vi è probabilità di pioggia, ma l'atmosfera rimane tesa mentre le squadre operative lavorano per recuperare la salma dalle profondità dell'alveo. L'intervento tecnico lungo il corso d'acqua Le operazioni di ricerca e recupero richiedono competenze specifiche che solo i vigili del fuoco possono garantire in un ambiente acquatico complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Choc nel centro di Senigallia: trovato il cadavere di uomo nel MisaSENIGALLIA - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto stamattina, poco prima delle 7.30, nel Misa. È stato notato nel tratto di fiume che attraversa il centro ... corriereadriatico.it

