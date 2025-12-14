Ripescato il corpo di un uomo di 75 anni dalle acque del Garda

Un uomo di 75 anni è stato ritrovato senza vita nelle acque del Lago di Garda, sulla sponda bresciana. La scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato, quando la guardia costiera ha segnalato il corpo galleggiante di fronte al sorgitore di Manerba, ancora vestito. La tragedia ha suscitato sgomento nella comunità locale.

Tragico ritrovamento quello avvenuto sulla sponda bresciana del lago di Garda nella mattinata di sabato, quando alla sala operativa della guardia costiera è stata segnalata la presenza del corpo di un uomo in acqua, all'altezza del sorgitore di Manerba: ancora vestito, il corpo galleggiava

