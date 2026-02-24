Le ragioni dello spirito personale di Filippo Cigni

Da firenzetoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Cigni espone “Le ragioni dello spirito” alla Galleria La Fonderia, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati d’arte. La mostra presenta le sue opere più recenti, caratterizzate da colori intensi e forme geometriche che giocano con la percezione dello spazio. La scelta di questa location a Firenze evidenzia la volontà dell’artista di dialogare con il pubblico attraverso l’uso di materiali innovativi e tecniche sperimentali. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

Ad accompagnare la mostra un testo - scritto dall’artista - che si profila come manifesto della sua ricerca e in cui si mette in evidenza il suo rapporto imprescindibile con la materia, pensata in un corretto sistema metafisico: “.non novecentesche piazze vuote, né evaporazioni kandinskijane dalla figura alla non figura. Oltre la materia, sebbene la materia vi partecipi interamente: il quadro è telaio, tela, pietra. Ma prima: si consideri il pensiero e l’azione.”.E ancora “le Ragioni dello Spirito in sé restano imprevedibili ed inconoscibili, ma si possono avvertir gli effetti. Un gorgoglìo esistenziale, un'eco in uno spazio logico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Bastoni ha tradito sé stesso e l’Inter, alla faccia dello spirito olimpico. Le parole di Chivu non fanno bene (Corsera)Alessandro Bastoni ha deluso la sua squadra e i tifosi dell’Inter, dopo aver criticato pubblicamente la società e il mister sui social.

Leggi anche: Palmieri Sandulli (Avvocato dello Stato): "Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica' valorizza eccellenze e impegno"

“Riflettere sullo spirito” - Filippo Cigni presenta la mostra Le ragioni dello spirito

Video “Riflettere sullo spirito” - Filippo Cigni presenta la mostra Le ragioni dello spirito

Argomenti correlati

Filippo Cigni. Le ragioni dello spirito; Firenze: Filippo Cigni. Le Ragioni dello Spirito - Mostra d'arte contemporanea in Toscana; Incontro su Carlo Adolfo Schlatter Le sublimi ragioni della spiritualità; Ci risiamo, appaiono nuovi reperti medievali in piazza Beccaria. Sabatini (Lista Schmidt): Imprevedibile? Solo a pochi metri dai primi.

le ragioni dello spiritoFilippo Cigni. Le Ragioni dello SpiritoA Firenze Filippo Cigni presenta Le Ragioni dello Spirito alla Galleria d'arte La Fonderia dal 21 febbraio al 4 aprile 2026. itinerarinellarte.it