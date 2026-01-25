L’ente Immigration and Customs Enforcement (ICE) è al centro di nuove contestazioni dopo la morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, avvenuta a Minneapolis. L’incidente è avvenuto durante una protesta, sollevando dubbi sulle circostanze dell’intervento federale. La vicenda evidenzia le tensioni tra le autorità e le comunità locali, con possibili implicazioni politiche per l’amministrazione americana.

L’ Immigration and Custom Enforcement (Ice) uccide ancora a Minneapolis, e dopo le prime ore di confusione emergono dettagli netti sulle circostanze della morte di Alex Pretti, l’infermiere 37enne morto ieri dopo esser stato braccato dai federali durante una protesta. Pretti era un cittadino incensurato con il diritto al porto d’armi ma non avrebbe rivolto nessuna pistola contro gli agenti dell’Ice prima di essere ucciso, come hanno confermato il dipartimento di polizia di Minneapolis e il governatore del Minnesota Tim Walz. Quest’ultimo ha invitato nuovamente l’Ice a lasciare lo Stato e la città governati dal Partito Democratico, mentre da Washington l’amministrazione di Donald Trump mantiene la linea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ice, il Frankenstein di Trump che spacca l’America e può costare caro al presidente

Ice a Minneapolis: l’uccisione di Renee Good e la politicizzazione che spacca l’AmericaL’uccisione di Renee Good durante un’operazione dell’ICE a Minneapolis ha riacceso il dibattito sulla presenza e le azioni delle agenzie di immigrazione negli Stati Uniti.

Minneapolis: l'Ice uccide una donna, Trump accusa la vittima. Nella città di George Floyd un altro omicidio che divide l'AmericaA Minneapolis, nel Minnesota, un’altra tragedia ha coinvolto una donna vittima di un incidente legato al ghiaccio, mentre le accuse di Trump rivolgono il colpo alla vittima.

