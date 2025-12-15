Realtà virtuale intelligenza artificiale eSport | le nuove frontiere del gioco d’azzardo

L’articolo esplora le innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il settore del gioco d’azzardo, tra realtà virtuale, intelligenza artificiale ed eSport. Queste frontiere emergenti offrono nuove opportunità e sfide, modificando il modo in cui si fruisce del gioco e influenzando le normative e le strategie di settore. Un approfondimento sulle trasformazioni in atto e le loro implicazioni future.

del Comitato ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul link AsviS del 21 novembre 2025 Giocare sempre, giocare ovunque. Se si dovesse riassumere il gioco d’azzardo in una formula potrebbe essere questa qui. L’obiettivo di qualunque spazio fisico o piattaforma online di scommesse è, come sappiamo, tenere gli utenti agganciati il più a lungo possibile, lasciandoli cuocere nella speranza che prima o poi la vincita, quella bella grossa, arrivi. Se in passato però esistevano solo sale da gioco, casinò, bar con degli angoli tetri delimitati da separé fatiscenti, ora ci sono computer, smartphone, visori che hanno cambiato completamente le regole del gioco. Ildenaro.it Intelligenza artificiale e diritto civile - Intelligenza artificiale e diritto civile: verso una nuova figura funzionale tra volontà, responsabilità e autodeterminazione ... studiocataldi.it

